پخش زنده
امروز: -
تیم بعثت کرمانشاه در هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال، برابر نفت و گاز گچساران به تساوی بدون گل رضایت داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،
دیدار بین تیمهای بعثت کرمانشاه و نفت و گاز گچساران در هفته بیست و هفتم لیک دسته اول فوتبال، روز سه شنبه ۱۲ خرداد به میزبانی تیم نفت و گاز گچساران برگزار شد که دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند.
دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه بازی، با تقسیم امتیاز این دیدار، زمین مسابقه را ترک کردند. تیم بعثت کرمانشاه با این تساوی ۳۱ امتیازی شد و در جایگاه دهم جدول لیگ قرار گرفت.