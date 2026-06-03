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مردمان ولایتمدار شهرری در نود و چهارمین شب شهادت رهبر انقلاب، در تجمعی حماسی، بار دیگر پیمان وفاداری خود را با مقام ولایت تجدید کرده و حمایت بیقید و شرط خود را از حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نود و چهارمین شب پس از شهادت رهبر انقلاب، میدان اصلی شهرری به مرکز ثقل ولایتمداری مردم منطقه تبدیل شد.
در این تجمع که با حضور پرشور پیر و جوان برگزار شد، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی، اعلام کردند که در مسیر صیانت از نظام و حمایت از رهبری، مستحکمتر از گذشته ایستادهاند. این حضور باشکوه، پیامی صریح از هوشیاری و پایداری مردم ری در دوران جدید رهبری بود که بار دیگر لرزه بر اندام بدخواهان نظام اسلامی انداخت.