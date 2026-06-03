پخش زنده
امروز: -
در آستانه عید سعید غدیر خم، جشن تکلیف ۳ هزار دانش آموز دختر رشتی با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در گیلان و معاون وزیر آموزش و پرورش در پیاده راه فرهنگی این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در آستانه عید سعید غدیر خم و همزمان با دهه امامت و ولایت، جشن تکلیف حدود ۳ هزار دانش آموز دختر رشتی در پیاده راه فرهنگی این شهر برگزار شد.
در این مراسم معنوی که با شور و هیجان کودکانه همراه بود، دختران ۹ ساله رشتی، به همراه پدران و مادرانشان رسیدن به سن تکلیف خود را جشن گرفتند.
در این مراسم دختران دانش آموز رشتی به شکرانه رسیدن به سن تکلیف، ۲ رکعت نماز شکرانه به امامت آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت اقامه کردند.