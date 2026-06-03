جشن تکلیف دانش آموز دختر رشتی جشن تکلیف دانش آموز دختر رشتی جشن تکلیف دانش آموز دختر رشتی جشن تکلیف دانش آموز دختر رشتی جشن تکلیف دانش آموز دختر رشتی جشن تکلیف دانش آموز دختر رشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در آستانه عید سعید غدیر خم و همزمان با دهه امامت و ولایت، جشن تکلیف حدود ۳ هزار دانش آموز دختر رشتی در پیاده راه فرهنگی این شهر برگزار شد.

در این مراسم معنوی که با شور و هیجان کودکانه همراه بود، دختران ۹ ساله رشتی، به همراه پدران و مادرانشان رسیدن به سن تکلیف خود را جشن گرفتند.

در این مراسم دختران دانش آموز رشتی به شکرانه رسیدن به سن تکلیف، ۲ رکعت نماز شکرانه به امامت آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت اقامه کردند.