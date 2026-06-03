در پویش پرچم غدیر، بیش از هزار پرچم با طراحی ویژه ولایت در مغازه‌ها، معابر و منازل نصب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به منظور تزیین شهر و جاری کردن فضای جشن غدیر، توزیع هزار قطعه پرچم با طراحی منحصر‌به‌فرد در سطح شهر بافق آغاز شد.

این پویش که با هدف تزیین معابر، میادین و موکب‌های شهر اجرا می‌شود، با توجه به تقارن عید غدیر با سالگرد رحلت رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و شهادت امام خامنه‌ای (ره) برنامه‌ریزی شده است.

این اقدام در راستای توصیه‌های امام جمعه بافق مبنی بر داشتن یک طراحی خاص و متمایز برای سال جاری صورت گرفت. در این راستا پرچم‌ها با طرحی ویژه انجام شد تا جلوه‌ای متفاوت در تزیینات شهر ایجاد شود.

تأمین هزینه‌های مالی و دوخت این تعداد پرچم توسط مجتمع فلات مرکزی ایران و باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن ایران بافق بر عهده گرفته‌اند و مقرر شده توزیع این پرچم‌ها در بین مردم و نصب آنها در نقاط مختلف شهر صورت گیرد.