براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ۷ شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، در اهواز روی عدد ۱۵۷ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهند شاخص کیفی هوا در شهرستان هندیجان با ۱۲۹، کارون ۱۲۷، مسجدسلیمان ۱۲۱، شوش ۱۱۵، شادگان و گتوند با ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

براساس داده‌های این سامانه، شهرستان‌های آبادان، امیدیه، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شوشتر، بندر ماهشهر و هویزه در وضعیت قابل قبول و شهرستان اندیمشک در وضعیت پاک گرفت.