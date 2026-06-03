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اختلافات داخلی میان سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، هماهنگیهای این نهادها را درباره ایران مختل کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رویترز نوشت که «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)»، ارائه اطلاعات و مشارکت در برخی ارزیابیهای اطلاعاتی، از جمله درباره جنگ ایران، را که دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا تهیه میکند، متوقف کرده است.
این اقدام در پی تشدید اختلاف میان دو نهاد بر سر تبادل اطلاعات و حدود اختیارات و مسئولیتها صورت گرفته است.
رویترز همچنین تأکید کرد که نهادهای اطلاعاتی آمریکا همدیگر را به انتشار اخبار غیر صحیح و دادههای غلط به کاخ سفید متهم میکنند.