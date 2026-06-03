پخش زنده
امروز: -
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی درگذشت پدر شهیدان رحیمی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی درگذشت پدر شهیدان رحیمی را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت سید احمد موسوی به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
خانواده محترم شهیدان گرانقدر رحیمی
سلام علیکم
پدران والامقامی که در راه رضای معبود از بهترین سرمایههای خویش گذشتند و فرزندان عزیز خود را در راه خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی نثار نمودند، اسوههای ایثار و نمونههای برتر استقامت و فداکاریاند.
مرحوم حاج محمدرضا رحیمی پدر شهید والامقام دوران هشت سال دفاع مقدس «رضا رحیمی» و شهید عالی مقام جنگ تحمیلی رمضان «دانیال رحیمی» ندای حق را لبیک گفت و به سوی معبود خویش شتافت. به روح این سفر کرده به ملکوت و ارواح تابناک فرزندان شهیدش درود میفرستم.
ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما خانواده محترم از پروردگار متعال علو درجات برای آن عزیز سفر کرده و شکیبایی و صبر جمیل برای بازماندگان مسألت دارم. ان شاء الله روح بلند آن مرحوم در بالاترین مراتب بارگاه قدسی با سالار و سرور شهیدان محشور و همجوار گردد.
سید احمد موسوی