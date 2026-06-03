حضور نماینده رهبر معظم انقلاب اجتماع شبانه مردم درگهان قشم

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت:رهبر معظم انقلاب اسلامی به ما گفتند بروید به هرمزگان و سلام من را به مردان و زنانی که در تنگه هرمز جانفشانی و مقاومت می‌کنند برسانید