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نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت:رهبر معظم انقلاب اسلامی به ما گفتند بروید به هرمزگان و سلام من را به مردان و زنانی که در تنگه هرمز جانفشانی و مقاومت میکنند برسانید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل پور با حضور در اجتماع شبانه مردم درگهان قشم افزود:شما مردم قشم تنگه هرمز را نگه میدارید تا خیلی از ارزشها در دنیا حفظ شود.
وی گفت:تنگه هرمز اکنون عمود خیمه ما است.
وی با اشاره به حماسه مردم در خیابان افزود: بچههای ما اکنون در تجمعهای شبانه بزرگ و تربیت میشوند.
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: با مقاومت و حضور در خیابانها خون تازهای در رگهای مردم قشم جاری شده است.