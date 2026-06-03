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جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان زارچ با حضور فرماندار، مسئولان دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نشست، برنامههای دستگاههای مختلف برای اوقات فراغت تابستانی نوجوانان و جوانان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و مجموعههای فرهنگی برای اجرای هرچه بهتر این برنامهها تأکید شد.
فرماندار زارچ با اشاره به اهمیت بهرهگیری صحیح از اوقات فراغت جوانان گفت: خوشبختانه برنامههای متنوعی در حوزههای فرهنگی، هنری، آموزشی، ورزشی، مهارتی و مذهبی توسط دستگاههای مختلف شهرستان پیشبینیشده است که در طول فصل تابستان برای گروههای مختلف سنی بهویژه دانشآموزان و دانشجویان برگزار خواهد شد.
پرویزی افزود: اداره ورزش و جوانان بهعنوان دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان، مسئولیت هماهنگی، پایش و جمعبندی عملکرد دستگاهها را بر عهده دارد و در پایان تابستان گزارش جامعی از اقدامات انجامشده ارائه خواهد شد.
وی همچنین بر حمایت از دستگاهها و مجموعههای فعال در حوزه اوقات فراغت تأکید کرد و گفت: از دستگاههایی که بیشترین نقش را در جذب جوانان و اجرای برنامههای اثربخش داشته باشند، تقدیر میشود.
در این جلسه پیشبینی شد بیش از ۱۰ هزار نفر از دانشآموزان، دانشجویان و جوانان شهرستان در برنامههای اوقات فراغت تابستان امسال مشارکت کنند.
همچنین بر استفاده از ظرفیت خیرین برای کاهش هزینههای دورههای آموزشی و فراهم شدن امکان حضور حداکثری خانوادهها و جوانان در این برنامهها تأکید شد.