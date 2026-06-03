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همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم و در آستانه این عید بزرگ، نود و چهارمین اجتماع شبانه مردمی در شهرستان پردیس با محوریت «ولایتپذیری؛ نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر از رهبر انقلاب» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این برنامه که با حضور اقشار مختلف مردم همراه بود، شرکتکنندگان ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه ولایت فقیه در هدایت جامعه اسلامی، نقش تدابیر رهبر معظم انقلاب در عبور کشور از بحرانها و موفقیتهای سالهای اخیر را مورد توجه قرار دادند.
مردم در مصاحبههای مردمی، ولایتپذیری را عامل وحدت، انسجام ملی و رمز پیروزی ملت ایران در عرصههای مختلف دانسته و بر تبعیت آگاهانه از رهنمودهای رهبر انقلاب تأکید کردند.
این اجتماع با گفتوگوهای مردمی، بیان دیدگاهها و تأکید بر نقش ولایتپذیری در ناامیدسازی دشمنان و پیشرفت کشور به کار خود پایان داد.