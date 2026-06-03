پیشرفت ۷۵ درصدی ورزشگاه پنج هزار نفری بروجرد
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی طرح ورزشگاه پنج هزار نفری بروجرد خبر داد و گفت: برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان در جریان بازدید میدانی از طرح ساخت ورزشگاه پنج هزار نفری بروجرد تأکید کرد: با تأمین بهموقع اعتبارات مورد نیاز، این طرح مهم ورزشی در سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
احسان درویشی یا اظهار داشت: این طرح از طرحهای پیشران این اداره کل بوده و نه تنها نماد توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان بروجرد است، بلکه نقش بسزایی در ارتقای سرانه ورزشی این خطه ایفا خواهد کرد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به پیگیریهای مستمر مجموعه مدیریتی استان تصریح کرد: این طرح هماکنون با حمایتهای ویژه استاندار، پیگیریهای اداره کل راه و شهرسازی و تعامل سازنده نمایندگان بروجرد در مجلس شورای اسلامی، با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، با جدیت و شتاب مطلوبی در حال اجراست.
درویشیان در خصوص جزئیات اجرایی و اولویتهای باقیمانده افزود: هم اکنون عملیات اجرایی در جبهههای کاری مختلف فعال است و اقداماتی نظیر تکمیل نما، موتورخانه، سقف کاذب، تأسیسات برقی و ساخت چهار دکل عظیم روشنایی، ساخت المانهای سایبان جهت نصب روی سکوها، تکمیل توقفگاه اختصاصی و محوطهسازی پیرامونی به عنوان مراحل نهایی در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای مالی پیشرو اشاره کرد و گفت: هم اکنون پیمانکار طرح مبلغ ۶۰ میلیارد تومان مطالبات دارد که تأمین و تخصیص آن برای حفظ شتاب طرح ضروری است.
وی گفت: محدودیت در تخصیص بهموقع اعتبارات، اصلیترین عامل کندی در روند تکمیل نهایی بوده است با این حال، چنانچه اعتبار مورد نیاز طبق برنامهریزیهای صورت گرفته تأمین و تزریق شود، این طرح بزرگ سال آینده بهرهبرداری کامل خواهد شد.