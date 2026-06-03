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ویژه برنامههای ۱۴ و ۱۵ خرداد با محوریت پیوند میراث امام خمینی (ره) با فرهنگ غدیر در خراسان رضوی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: از روز سهشنبه، همزمان با آغاز برنامهها، هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، برنامههایی با محوریت دهه امامت و ولایت و نیز بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) برگزار میشود که شامل سخنرانی، مرثیهسرایی، شعر، سرود و دکلمه است.
حجت الاسلام سلطانی یکی از مهمترین برنامههای این ایام را برگزاری مراسمی با عنوان «یاد امام، راه انقلاب» اعلام کرد و افزود: این برنامه روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ در تالار ولایت و رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. در این مراسم علاوه بر گرامیداشت عید سعید غدیر، ویژهبرنامههایی همچون خاطرهگویی و روایت خاطرات امام راحل از زبان مردم و یاران انقلاب نیز پیشبینی شده است.
وی افزود: بخشی از برنامههای دهه امامت و ولایت از روزهای گذشته آغاز شده و در ادامه نیز ویژهبرنامهای با عنوان میثاق غدیر، میراث امام خمینی (ره) امروز، از ساعت ۱۹:۳۰ در صحن پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از برگزاری مراسم محوری سالروز ارتحال امام خمینی (ره) با عنوان راه خمینی، راه غدیر و تجدید بیعت با ولایت خبر داد و گفت: این مراسم از سوی نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی، امام جمعه مشهد، آستان قدس رضوی، حوزه علمیه خراسان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تدارک دیده شده و با مداحی صادق آهنگران روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
حجت الاسلام سلطانی در ادامه با اشاره به برگزاری رژه موتوری با حضور یکهزار و ۵۰۰ دستگاه موتور گفت: این مراسم با عنوان «جان فدای ولایت» روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۴:۳۰ از مسیر انتهای بلوار وکیلآباد پل پرتویی تا میدان بسیج برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراسم بزرگداشت سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر روز پنجشنبه ۱۴ خرداد در حسینیه رهروان روحالله واقع در بولوار شهید رستمیپور برگزار میشود که با پذیرایی از شرکتکنندگان همراه خواهد بود و خانوادههای معظم شهدا از جمله مخاطبان اصلی این برنامه هستند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از فضاسازی شهری و برپایی ۱۱۰ غرفه فرهنگی و اجتماعی در مسیر چهارراه چمن تا چهارراه فدائیان اسلام در روز ۱۴ خرداد خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری مجموعههای مختلف اجرایی و فرهنگی برگزار میشود و بخشی از تلاشها برای ایجاد حال و هوای معنوی و انقلابی در سطح شهر است.