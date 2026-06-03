تیم شاهین نوشهر در هفته ۲۷ لیگ دسته یک فوتبال، مقابل میزبانش آریوی اسلامشهر به نتیجه مساوی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته بیست و هفتم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، دیروز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در شهر‌های مختلف برگزار شد و دو نماینده مازندران به مصاف رقبا رفتند.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم شهرداری نوشهر یکی از نمایندگان مازندران در این رقابت‌ها از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه دیروز در اسلامشهر به مصاف آریوی این شهر رفت و به نتیجه مساوی ۱ بر ۱ رسید.

شاگردان محسن بنگر در تیم نوشهری برای کسب امتیاز در این بازی، کار سختی داشتند، اما فعل خواستن را خوب صرف کردند و به نتیجه دلخواه خود رسیدند.

شهرداری نوشهر با این مساوی ۲۳ امتیازی شد و در رده شانزدهم جدول باقی ماند. آریو اسلامشهر هم با ۳۱ امتیاز در رده یازدهم جدول جای گرفت.

در یکی از دیدار‌های مهم این هفته تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷ دیروز در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان تیم داماش گیلان بود که در پایان مهمانش را با ۲ گل شکست داد.

گلهلی تیم نساجی را علیرضا ملکی در دقیقه ۴۴ و امیررضا شیخی راد در دقیقه ۸۵ وارد دروازه داماش کردند تا نساجی برنده این دیدار حساس شمالی‌ها شود.

نساجی با این برد خانگی با ۵۶ امتیاز در صدر جدول ماندگار شد و داماش هم با ۱۳ امتیاز در رده هجدهم و انتهای جدول جا خوش کرد.

ادهمی و گزارشی از دیدار تیم نساجی و داماش:

دیدار‌های هفته بیست و هشتم لیگ دسته یک فوتبال، روز سه شنبه ۱۹ خرداد برگزار خواهد شد.

نتایج هفته ۲۷ لیگ آزادگان:

سه شنبه ۱۲ خرداد

نساجی مازندران ۲ داماش گیلان ۰

آریو اسلامشهر ۱ شهرداری نوشهر ۱

مس شهر بابک ۲ صنعت نفت آبادان ۰

کارا گستر ۱ نیروی زمینی ۰

هوادار ۲ نود ارومیه ۰

فرد البرز ۰ مس کرمان ۲

شناورسازی قشم ۱ سایپا ۲

نفت و گاز گچساران ۰ بعثت کرمانشاه ۰

پارس جنوبی جم ۰ پالایش نفت بندرعباس ۰