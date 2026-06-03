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بلوار پزشک بیرجند به طول ۲۵۰ متر با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بلوار پزشک بیرجند به طول ۲۵۰ متر و عرض ۳۰ متر با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان با همکاری دولت، ارتش و شهرداری به بهره برداری رسید.
استاندار خراسان جنوبی در آیین افتتاح بلوار پزشک و رونمایی از ناوگان حملونقل عمومی شهرداری بیرجند، با تأکید بر جایگاه مدیریت شهری در توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان گفت: موفقیت شهرداریها در گرو استفاده بهینه از سرمایههای مردمی، جذب سرمایهگذار و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهر است.
هاشمی با قدردانی از تلاشهای شهرداری، شورای اسلامی شهر، پاکبانان و شهروندان بیرجندی گفت: اگر امروز بیرجند به عنوان شهری پاکیزه و منظم در سطح کشور شناخته میشود، این موفقیت پیش از هر چیز مرهون فرهنگ بالای مردم، مشارکت شهروندان و تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری است.
به گفته استاندار اگر همه امکانات شهرداری بسیج شوند بدون همراهی مردم نمیتوان شهری پاکیزه و مطلوب داشت، از این رو مردم مهمترین سرمایه مدیریت شهری هستند.
هاشمی با اشاره به عملکرد مالی شهرداری بیرجند، افزود: بودجه شهرداری در سال گذشته حدود ۱.۹ همت بوده که بخش عمده آن محقق شده و امسال نیز بودجهای نزدیک به ۲.۹ همت برای شهرداری پیشبینی شده است.
وی گفت: شهرداری موفق به جای فروش داراییها برای تأمین هزینههای جاری، با جذب سرمایه گذار و تبدیل داراییها به فرصتهای اقتصادی زمینه ایجاد ارزش افزوده و درآمد پایدار را فراهم میکند.
استاندار با بیان اینکه مدیریت شهری بیش از هر بخش دیگری با سرمایه مردم اداره میشود، افزود: توسعه ناوگان حملونقل عمومی، اجرای پروژههای عمرانی و خدمات شهری، حاصل مشارکت مستقیم شهروندان بوده و حفاظت از این سرمایهها نیازمند همکاری همگانی است.
هاشمی با اشاره به نقش شورای اسلامی شهر و حمایت دستگاههای اجرایی از مدیریت شهری گفت: موفقیت امروز شهرداری بیرجند حاصل یک کار جمعی و نتیجه تعامل سازنده میان همه ارکان مدیریت شهری است.
وی گفت: مردم با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، همواره در صحنه حضور داشتهاند و این سرمایه اجتماعی بزرگترین پشتوانه کشور به شمار میرود.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به استان اشاره کرد و گفت: در قالب مصوبات این سفر بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده است.
به گفته هاشمی؛ اعتبارات پیشبینی شده برای سال گذشته نه تنها به طور کامل جذب شد بلکه میزان تحقق آن به بیش از ۱۰۰ درصد رسید که از موفقیتهای مهم استان در حوزه جذب اعتبارات محسوب میشود.
شهردار بیرجند هم گفت: بلوار نماز، باغ شهرداری و بلوار پزشک از طرح هایی بود که به آرزوی ۲۰ ساله مردم بیرجند تحقق بخشید.
بهترین همچنین از افتتاح ۱۱ دستگاه اتوبوس شهری و ۱۰۰ دستگاه خودروی تاکسی در بیرجند خبر داد و گفت: ۸۰ درصد ناوگان شهری بیرجند نوسازی شده است.