چابکی در حمایت و تأمین مالی، شرط بقا و رشد دانشبنیانهاست
رئیس هیئتمدیره یکی از شرکتهای دانشبنیان استان البرز، با حضور در برنامه زنده نگاه مردم گفت: نداشتن سرمایه اولیه،کندی فرآیندهای اداری و مالی، مهمترین مانع رشد کسبوکارهای دانشبنیان است؛ کسبوکارهایی که «زمان و علم» اصلیترین دارایی آنها به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
امین زند وکیلی، رئیس هیئتمدیره یکی از شرکتهای دانشبنیان استان البرز، با حضور در برنامه «پارکها» با اشاره به ظرفیتهای پارکهای علم و فناوری بهویژه پارک فناوری البرز گفت: این مجموعه در حوزه حمایت، استقرار و پشتیبانی، رویکردی چابک دارد و میتواند مسیر رشد شرکتهای نوآور را هموار کند.
وی با بیان اینکه فعالیت حرفهای خود را در دوران دانشجویی مقطع دکتری و بدون سرمایه آغاز کرده است، افزود: با حمایت پارک فناوری البرز توانستیم کار را شروع کنیم، اما شرکتهای دانشبنیان برای رشد نیازمند سازوکارهای سریع و مسئولانه هستند؛ زیرا فرآیندهای زمانبر، کارآیی یک سیستم در حال رشد را کاهش میدهد.
رئیس هیئتمدیره این شرکت دانشبنیان با تأکید بر اینکه پارکهای علم و فناوری میتوانند در بخشهای مالی، آموزشی و مشوقهای مالیاتی نقش مؤثری ایفا کنند، تصریح کرد: گاهی به شرکتها اعتماد کافی نمیشود و همین موضوع روند حمایت را کند میکند؛ در حالی که اگر حمایتها بهموقع و مانند شرایط بحرانی با سرعت انجام شود، ارزش چابکی برای زیستبوم نوآوری بسیار بالاست.
وی با اشاره به دشواری تأمین سرمایه در مسیر تولید محصول گفت: ارگان و صندوق مشخصی نبود که برای سرمایه به آن مراجعه کنم. حتی با وجود فاکتور تأییدشده از مجموعه متقاضی، بارها مراجعه کردم، اما فرآیند آنقدر کند بود که زمان لازم برای اعتبار و اجرای کار از دست میرفت و این وضعیت، همدلی و همراهی بیشتری میطلبد.
زند وکیلی با بیان اینکه بانکها داراییهای علمی شرکتهای دانشبنیان را به رسمیت نمیشناسند، خاطرنشان کرد: لازم است هزینههایی که دولت برای نخبگان صرف میکند، در جریان تولید و اقتصاد دانشبنیان به چرخه تبدیل شود.
زندوکیلی به مجری سیمای البرز افزود: پارکهای علم و فناوری در بسیاری موارد با محدودیتهایی روبهرو هستند، اما میتوانند مطالبهگر نیازهای نخبگان باشند؛ زیرا زمان، انرژی و نیروی انسانی از مهمترین سرمایههای این شرکتهاست.
وی در پایان به نمونهای از همکاریهای مؤثر اشاره کرد و به مجری سیمای البرز گفت: با توجه به فروش اعتباری ما، در شورای پارک با صندوق استان البرز همکاری انجام شد و «پک خرید اعتباری» شکل گرفت که میتواند مصداقی از اقدامهای عملی و اثرگذار در حمایت از شرکتهای دانشبنیان باشد.