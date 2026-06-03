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رئیس حوزه قضایی بخش بروات گفت: مرتکبان سرقت انرژی و دستکاری در تجهیزات اندازهگیری برق تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،رئیس حوزه قضایی بخش بروات با تأکید بر صراحت قوانین در برخورد با استفاده غیرمجاز از برق و انشعابات غیرقانونی گفت: مرتکبان سرقت انرژی و دستکاری در تجهیزات اندازهگیری برق تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند و دستگاه قضایی در راستای تأمین برق پایدار و حفظ آسایش عمومی، از اقدامات اجرایی در این حوزه حمایت میکند.
غلامعباس عظیمی با اشاره به صراحت مواد قانونی در برخورد با استفاده غیرمجاز از برق و انشعابات غیرقانونی اظهار کرد: در بخش تعزیرات قانون مجازات، احکام مشخصی برای متخلفان پیشبینی شده و دستگاه قضایی در این زمینه با هرگونه تخلف برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم تأمین آسایش عمومی و پایداری شبکه برق برای شهروندان افزود: دستگاه قضایی برای ارتقای رفاه عمومی مردم و تأمین برق پایدار، در کنار عوامل اجرایی قرار دارد و از اقدامات قانونی برای مقابله با انشعابات غیرمجاز حمایت میکند.
عظیمی با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در این زمینه بیان کرد: در کنار برخورد قانونی، باید آگاهیبخشی لازم نیز در میان شهروندان انجام شود تا مردم نسبت به آثار منفی استفاده غیرمجاز از برق بر شبکه توزیع و خدماترسانی عمومی آگاه شوند.
وی ادامه داد: در مناطقی که جمعآوری انشعابات غیرمجاز انجام میشود، لازم است به امکانات و نیازهای آن مناطق نیز توجه شود تا بستر لازم برای اجرای مؤثرتر اقدامات فراهم باشد.
رئیس حوزه قضایی بخش بروات تصریح کرد: مردم باید از طریق اقدامات رسانهای و فرهنگی متوجه این موضوع شوند که برق نیز دارای ظرفیت محدود است و استفاده غیرمجاز و بیرویه از آن، موجب بروز اختلال در شبکه توزیع و تضییع حقوق سایر شهروندان خواهد شد.