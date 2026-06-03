به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،رئیس حوزه قضایی بخش بروات با تأکید بر صراحت قوانین در برخورد با استفاده غیرمجاز از برق و انشعابات غیرقانونی گفت: مرتکبان سرقت انرژی و دست‌کاری در تجهیزات اندازه‌گیری برق تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و دستگاه قضایی در راستای تأمین برق پایدار و حفظ آسایش عمومی، از اقدامات اجرایی در این حوزه حمایت می‌کند.

غلامعباس عظیمی با اشاره به صراحت مواد قانونی در برخورد با استفاده غیرمجاز از برق و انشعابات غیرقانونی اظهار کرد: در بخش تعزیرات قانون مجازات، احکام مشخصی برای متخلفان پیش‌بینی شده و دستگاه قضایی در این زمینه با هرگونه تخلف برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

وی با تأکید بر لزوم تأمین آسایش عمومی و پایداری شبکه برق برای شهروندان افزود: دستگاه قضایی برای ارتقای رفاه عمومی مردم و تأمین برق پایدار، در کنار عوامل اجرایی قرار دارد و از اقدامات قانونی برای مقابله با انشعابات غیرمجاز حمایت می‌کند.

عظیمی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه بیان کرد: در کنار برخورد قانونی، باید آگاهی‌بخشی لازم نیز در میان شهروندان انجام شود تا مردم نسبت به آثار منفی استفاده غیرمجاز از برق بر شبکه توزیع و خدمات‌رسانی عمومی آگاه شوند.

وی ادامه داد: در مناطقی که جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز انجام می‌شود، لازم است به امکانات و نیاز‌های آن مناطق نیز توجه شود تا بستر لازم برای اجرای مؤثرتر اقدامات فراهم باشد.

رئیس حوزه قضایی بخش بروات تصریح کرد: مردم باید از طریق اقدامات رسانه‌ای و فرهنگی متوجه این موضوع شوند که برق نیز دارای ظرفیت محدود است و استفاده غیرمجاز و بی‌رویه از آن، موجب بروز اختلال در شبکه توزیع و تضییع حقوق سایر شهروندان خواهد شد.