مردم شهرستان بهارستان در نود و چهارمین اجتماع شبانه خود، بار دیگر با حضور در میادین و خیابان‌ها، بر پایبندی خود به آرمان‌های ولایت و رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، مردم ولایت‌مدار نسیم‌شهر با حضور در میدان هفت‌تیر، حمایت خود را از جایگاه ولایت و رهبری اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، ولایت‌پذیری را به معنای اطاعت کامل از رهبری در همه امور دانستند و تأکید کردند که این مسیر، نه باید یک قدم عقب‌تر باشد و نه یک قدم جلوتر.

برخی از حاضران نیز با توصیف رهبری به عنوان قطب‌نمای جامعه، اظهار کردند که برای جلوگیری از گم کردن مسیر، مردم باید تا پای جان گوش به فرمان رهبر باشند.