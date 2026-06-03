کاهش تردد بیناستانی اردیبهشت در گلستان
اردیبهشت امسال بیش از ۱میلیون ۵۰۰ هزار تردد بیناستانی در گلستان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای گلستان با استناد به گزارشهای سامانههای هوشمند اداره مدیریت راهها، از ثبت یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۲۹۰ تردد بیناستانی در محورهای استان اردیبهشت امسال خبر داد.
یوسف مرگان افزود: این میزان تردد در مقایسه با فروردین امسال ۱۶ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه محورهای گرگان–علیآباد و گرگان–کردکوی پرترددترین محورهای استان بودهاند، گفت: همچنین در این مدت بیش از ۸۹ هزار تخلف رانندگی و ۲ هزار و ۹۲ مورد تخلف اضافه تناژ توسط سامانههای هوشمند ثبت و شناسایی شده است.
وی افزود: اطلاعات سامانههای هوشمند نقش مهمی در پایش وضعیت تردد، ارتقای ایمنی راهها و برنامهریزیهای حملونقلی استان دارد.