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رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سملقان گفت: تیمهای بازرسی دامپزشکی در عملیات گشت مشترک، سه دستگاه خودروی نیسان که در حال حمل ۱۲ رأس گوساله بدون گواهی بهداشتی قرنطینهای بودند، متوقف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمدرضا سروناز گفت: در راستای پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی و مبارزه با حمل و نقل غیرمجاز، گشت مشترک قرنطینهای جادهای با حضور کارشناسان نظارت شبکه دامپزشکی و نیروهای انتظامی در محل پاسگاه گرماب برگزار شد.
وی افزود: بلافاصله پس از توقیف، پرونده متخلفان تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد و همچنین دامهای مذکور پس از انجام معاینات بالینی و اطمینان از سلامت و عدم ابتلا به بیماریهای واگیردار، تا زمان تعیین تکلیف نهایی به میدان دام صنعتی شهر آشخانه منتقل شدند.
رئیس شبکه دامپزشکی سملقان با یادآوری قوانین سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد: هرگونه جابجایی دام زنده، طیور، فرآوردههای خام دامی و نهادهها، نیازمند دریافت مجوز بهداشتی و قرنطینهای از شبکه دامپزشکی مبدأ است و هرگونه تخطی از این دستورالعمل، زمینه بروز و شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام را فراهم میکند.
سروناز در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حملونقل مشکوک دام و فرآوردههای دامی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.