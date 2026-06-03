به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمدرضا سروناز گفت: در راستای پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی و مبارزه با حمل و نقل غیرمجاز، گشت مشترک قرنطینه‌ای جاده‌ای با حضور کارشناسان نظارت شبکه دامپزشکی و نیرو‌های انتظامی در محل پاسگاه گرماب برگزار شد.

وی افزود: بلافاصله پس از توقیف، پرونده متخلفان تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد و همچنین دام‌های مذکور پس از انجام معاینات بالینی و اطمینان از سلامت و عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار، تا زمان تعیین تکلیف نهایی به میدان دام صنعتی شهر آشخانه منتقل شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی سملقان با یادآوری قوانین سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد: هرگونه جابجایی دام زنده، طیور، فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌ها، نیازمند دریافت مجوز بهداشتی و قرنطینه‌ای از شبکه دامپزشکی مبدأ است و هرگونه تخطی از این دستورالعمل، زمینه بروز و شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام را فراهم می‌کند.

سروناز در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حمل‌ونقل مشکوک دام و فرآورده‌های دامی، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.