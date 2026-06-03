طرح نظارتی و ساماندهی به‌کارگیری اتباع خارجی با محوریت فرمانداری یزد و مشارکت دستگاه‌های متولی در سطح این شهرستان اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای اجرای قوانین مربوط به اشتغال اتباع خارجی و حفظ نظم عمومی، گشت مشترک نظارتی با حضور نمایندگان فرمانداری یزد، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، فرماندهی انتظامی، پلیس امنیت و مدیریت اماکن، مرکز بهداشت و اتاق اصناف برگزار شد.

در جریان این بازدید‌های میدانی، وضعیت اشتغال و به‌کارگیری نیرو‌های اتباع در واحد‌های صنفی مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفت. بر اساس نتایج این بازرسی‌ها، به تعدادی از واحد‌های صنفی که اقدام به استفاده از نیروی کار غیرمجاز (اتباع فاقد مجوز اشتغال) کرده بودند، اخطار قانونی داده شد و متخلفان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

در ادامه این عملیات نظارتی، به دلیل استمرار تخلفات و عدم توجه به اخطار‌های پیشین، تعدادی از واحد‌های صنفی متخلف با دستور مقام قضایی و همکاری پلیس اماکن مهر و موم شد.

بر اساس این طرح، نظارت بر واحد‌های صنفی و برخورد با به‌کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی با هدف صیانت از فرصت‌های شغلی و رعایت ضوابط قانونی، با جدیت و به صورت مستمر در دستور کار فرمانداری یزد و سایر دستگاه‌های مسئول قرار دارد.