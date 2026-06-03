به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، مهرزاد اکبری افزود: در حال حاضر، مشتریان بانک‌های ملت، گردشگری، کشاورزی، کارآفرین، صادرات، سینا، سامان، رفاه کارگران، خاورمیانه، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، ایران ونزوئلا، ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل پیش از تأیید چک، به‌طور خودکار اطلاعات تجمیعی صادرکننده چک را مشاهده می‌کنند.

وی اضافه کرد: استعلام چک، راهکاری است که بانک مرکزی با هدف افزایش استحکام و اطمینان در معاملات و نیز حفظ اعتبار چک به‌عنوان ابزار پرداخت طراحی کرده است تا خطرات احتمالی برای طرفین معامله کاهش پیدا کند.

اکبری گفت: در حال حاضر، استعلام چک صیادی از روش‌های گوناگونی نظیر همراه‌بانک، اینترنت بانک، اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی، خودپرداز‌های بانکی و سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ امکان‌پذیر است.