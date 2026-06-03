تاکنون ۴۷ هزار و ۲۱۰ نفر در استان به نام و القاب حضرت علی(ع) نامگذاری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان گفت: تاکنون ۴۷ هزار و ۲۱۰ نفر در خراسان جنوبی به نام و القاب امیرالمومنین(ع) نامگذاری شده‌اند.

محمدزاده با تبریک عید سعید غدیر خم افزود: ایام نورانی ماه ذیحجه و دهه امامت و ولایت فرصت مناسبی برای نامگذاری فرزندان به اسامی مذهبی فراهم است.

وی همچنین بااشاره به نیمه ذیحجه سالروز ولادت امام هادی (ع) گفت: ۴ هزار و ۴۴۰ نفر نیز در استان به نام هادی نامگذاری شده‌اند.

سرپرست اداره کل ثبت احوال استان گفت: همچنین ۲ هزار و ۱۰۲ نفر به نام مبارک کاظم در استان مزین و انتخاب نام شده‌اند.

بیستم ذیحجه مصادف با ۱۶ خرداد ماه؛ سالروز ولادت با سعادت امام کاظم (ع) است.