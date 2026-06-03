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مردمان ولایتمدار ورامین در نود و چهارمین شب از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، در تجمعی حماسی، بار دیگر پیمان وفاداری خود را با محوریت ولایت تجدید کرده و حمایت بیقید و شرط خود را از حضرت آیتالله مجتبی خامنهای اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب نود و چهارم در شهرستان ورامین، شاهد حضور پرشور قشرهای مختلف مردم بود که برای ادای احترام به مقام شهید رهبر و تجدید میثاق با محوریت ولایت گرد هم آمدند.
شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی، با سر دادن شعارهای انقلابی، بر لزوم تداوم مسیر هدایت و حمایت مطلق از رهبری تأکید کردند. این حضور گسترده در ورامین، بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم این شهرستان با مقام ولایت را در دوران جدید رهبری به نمایش گذاشت.