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رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با شرایط مختلف، از تدوین سناریوهای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در وضعیتهای عادی، محدود و بحرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پیرصالحی گفت: با توجه به شرایط منطقه و محدودیتهای موجود در زنجیره تأمین، لازم است برای تمامی سناریوهای احتمالی برنامهریزی دقیق صورت گیرد تا در هر شرایطی امکان تأمین نیازهای سلامت مردم فراهم باشد.
وی افزود: از مجموعههای مرتبط خواسته شده است وضعیت تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را در سناریوهای مختلف بررسی و ارزیابی کنند. شرایط فعلی مبنای سناریوی مطلوب در نظر گرفته شده و برای شرایط محدودتر نیز برنامهریزیهای لازم در حال انجام است.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تجارب جهانی در مدیریت بحرانها گفت: اجرای اولویتبندی تأمین دارو در شرایط بحرانی نیازمند آمادهسازی زیرساختهای تولید داخلی، ایجاد ذخایر استراتژیک و فرهنگسازی برای مصرف بهینه منابع است که سازمان غذا و دارو تمهیدات لازم را برای پیادهسازی این موارد اندیشیده است.
پیرصالحی تأکید کرد: هدف سازمان غذا و دارو حفظ پایداری زنجیره تأمین، مدیریت کمبودها و تداوم دسترسی مردم به فرآورده های سلامت در این شرایط است.