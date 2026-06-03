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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان گفت: در جنگ تحمیلی سوم ۷۸۴ واحد مسکونی و تجاری استان آسیب دیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، حامد ذاکری افزود: از این شمار ۷۱۲ واحد مسکونی و بقیه تجاری است که شهرستان بندرعباس با ۳۳۶ واحد، بیشترین سهم را از این خسارتها دارد.
وی درباره بازسازی منازل مسکونی گفت: بر اساس ارزیابیهای فنی، ۴۰ واحد مسکونی و تجاری نیازمند ساخت دوباره هستند و ۹۶ واحد نیز مقاومسازی میشوند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان افزود: ۱۴۰ واحد نیز با آسیب کمتر، در دسته تعمیری نوع ۲ قرار گرفتهاند.
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ذاکری گفت: ۵۰۸ واحد در دسته سایر خسارتها و ۲۲۵ واحد نیز در بخش خسارتهای معیشتی ثبت شده است.
وی افزود: تلاش بنیاد مسکن بر این است که روند رسیدگی، بازسازی و حمایت از خانوارهای آسیبدیده با دقت کامل و در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.