اعتبار کالا برگ الکترونیکی خرداد ماه برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ از پانزدهم فعال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان در زمان تعیین‌شده می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند.

کیامرث برخورداری افزود: مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.

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وی گفت: اعتبار کالا برگ با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ خرداد ماه و رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ هم از ۲۵ خرداد ماه برای خانوار‌ها فعال می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: شهروندان تنها به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینک‌های ناشناس خودداری کنند.