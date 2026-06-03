به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ داود نظری گفت: همه‌ساله در اواسط فصل بهار، آب‌بندان‌های شهرستان املش میزبان پرستو‌های دریایی تیره از گونه کاکائیان هستند و این پهنه‌ها نقش مهمی در چرخه زیستی پرندگان آبزی ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه در آخرین سرشماری انجام‌شده در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ لانه فعال از پرستو‌های دریایی تیره شناسایی و ثبت شد گفت: امسال علاوه بر مشاهده و ثبت لانه‌های فعال بیشتر نسبت به سال گذشته، گسترش لانه‌گذاری در آب‌بندان‌های مجاور و افزایش حضور این گونه در این زیستگاه‌ها نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان املش، با اشاره به ثبت زادآوری هم‌زمان کشیم کوچک در آب‌بندان‌های املش گفت: ثبت جوجه‌آوری این دو گونه ارزشمند، بیانگر پایداری نسبی شرایط زیستگاهی، مدیریت مناسب منابع آبی و افزایش امنیت زیستگاه‌هاست و نویدبخش تداوم حیات وحش در این منطقه به شمار می‌رود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان املش در پایان، بر ضرورت تداوم پایش‌های میدانی، ارتقای آگاهی جوامع محلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت از آب‌بندان‌ها و جلوگیری از هرگونه تهدید زیست‌محیطی تأکید کرد.