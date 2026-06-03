

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز چهارشنبه در برخی مناطق استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، همچنین ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، ناپایداری‌های جوی فردا پنجشنبه نیز در بیشتر این مناطق تداوم خواهد داشت و وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد دریای خزر امروز و فردا مواج خواهد بود و به فعالان دریایی، صیادان و گردشگران توصیه شده است تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.