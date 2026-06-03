شطرنج انفرادی مردان و زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ با حضور نمایندگان ایران در اولان باتور مغولستان ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج این رقابت‌ها به این شرح است:

* دور پنجم:

- مردان:

استاد بین المللی آلتبن عطاخان ۰ - ۱ استاد بزرگ عبدالمالک عبدالسلیموف از ازبکستان

استاد بزرگ بردیا دانشور (قهرمان دوره قبل) ۰ - ۱ استاد فیده نارانبولد سودبیلگت از مغولستان

استاد بزرگ سینا موحد ۱ - ۰ استاد بین المللی سوگار گان اردنه از مغولستان

- در جدول رده بندی بخش مردان استاد بزرگ ژامساران سیدیپوف از روسیه با ۴.۵ امتیاز صدرنشین شد و استاد بزرگ روسیه اردم خوبوکشانوف و استاد بین المللی شیانگ روی کونگ از چین با ۴ امتیاز و اختلاف پوئن شکنی دوم و سوم هستند. سینا موحد با ۴ امتیاز و پوئن شکنی کمتر نهم است.

- زنان:

استاد بین المللی آناهیتا زاهدی فر ۰.۵ - ۰.۵ استاد فیده زنان اورانگو گوروانباتار از مغولستان

- در جدول رده بندی بخش زنان استاد بزرگ افروزه خادمووا از ازبکستان با ۴.۵ امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به استاد بین المللی گلرخ بگم طاهرجانووا از ازبکستان در صدر است و استاد فیده نیلوفرخان امام کوزیه وا از ازبکستان با ۴ امتیاز سوم است. آناهیتا زاهدی فر نیز با ۲.۵ امتیاز شصتم است.

---

- در رقابت‌های شطرنج انفرادی قهرمانی آسیا که از سال ۱۹۸۱ در بخش زنان و از سال ۱۹۹۸ در بخش مردان سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان شو جون از چین با دو قهرمانی رکورد دار است و در بخش زنان روهینی کداهیکار و آنوپاما گوکهاله از هند و ایرنه کاریسما سوکندر از اندونزی با ۲ قهرمانی رکورد دار مشترک هستند.