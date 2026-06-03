مردم ولایت‌مدار رودهن در نود و چهارمین شب شهادت رهبر انقلاب، با برگزاری راهپیمایی گسترده شبانه، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهید رهبر، بر تبعیت کامل از حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر رودهن در شب نود و چهارم، شاهد حضور پرشور و حماسی قشر‌های مختلف مردم بود که در قالب پویش «وعده ۹۴» به خیابان‌ها آمدند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی شبانه، با سر دادن شعار‌های ولایت‌مداری، اعلام کردند که تا پای جان در مسیر صیانت از نظام و حمایت از رهبری ایستاده‌اند. راهپیمایان رودهنی، «اطاعت از مقام ولایت» را تنها راه عبور از فتنه‌ها و «تبعیت محض از رهبری» را تضمین‌کننده عاقبت‌به‌خیری و اقتدار ایران اسلامی دانستند.

این حضور شبانه که در قالب سلسله تجمعات اعتراضی و حمایتی برگزار شد، پیامی قاطع از همبستگی مردم منطقه با محوریت ولایت در دوران جدید رهبری بود.