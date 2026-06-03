به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین نشست «شاهنامه‌پژوهی در ایتالیا» همزمان با رونمایی از انتشار شاهنامه فردوسی انتشارات لونی، با حضور استادان، ایران‌شناسان و پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ویواریوم شهر فراسکاتی در حومه رم برگزار شد.

این نشست با همکاری دانشگاه ساپینزا رم، دانشگاه ونیز، بنیاد ایزمئو و آکادمی ویواریوم و با حضور حدود ۸۰ نفر از استادان و پژوهشگران و علاقه‌مندان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

در این مراسم، مجید امامی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ایتالیا با اشاره به جایگاه شاهنامه در فرهنگ و تمدن ایرانی، بر نقش آثار کلاسیک و خردمحور در توسعه گفت‌وگوی بینافرهنگی و تقویت شناخت متقابل ملت‌ها تأکید کرد.

وی افزود: آثاری همچون شاهنامه می‌توانند نقش مؤثری در تقویت شناخت متقابل ملت‌ها و شکل‌دهی به گفت‌وگوهای فرهنگی در جهان امروز ایفا کنند.

در ادامه کریستوفرتی از دانشگاه ونیز، کازاری از دانشگاه ساپینزا و ویتالونه به ارائه دیدگاه‌های خود درباره ابعاد ادبی، فرهنگی و تمدنی شاهنامه و جایگاه آن در مطالعات ایران‌شناسی پرداختند.

همچنین شماری از استادان دانشگاهی و متخصصان شرق‌شناسی از مراکز علمی ایتالیا در این نشست حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های پژوهشی شاهنامه در مطالعات ادبی و فرهنگی گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

همزمان با برگزاری این مراسم، از انتشار کامل شاهنامه فردوسی نشر لونی رونمایی و یک نسخه از این اثر به دانشکده ویواریوم اهدا شد.

در فاصله میان بخش‌های مختلف این برنامه، حسین سجودی، هنرمند اعزامی از جمهوری اسلامی ایران، قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی اجرا کرد.

گفتنی است، چاپ کامل شاهنامه که حدود یک قرن پیش توسط ایتالو پیتزی، ایران‌شناس برجسته ایتالیایی، منتشر شده بود، در سال‌های اخیر تنها در برخی کتابخانه‌ها و مراکز تخصصی در دسترس قرار داشت. از این رو، رونمایی مجدد از این اثر با هدف معرفی گسترده‌تر آن در محافل دانشگاهی و ایران‌شناسی ایتالیا انجام شد و نسخه‌هایی از آن به برخی دپارتمان‌ها و کرسی‌های زبان فارسی این کشور اهدا شد.