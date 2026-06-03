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۲ هزار و ۱۲۰ لیتر سوخت قاچاق در بازرسی از یک اتوبوس در بوانات کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان خفر گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و سوخت، ماموران این فرماندهی هنگام کنترل جاده به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.
سرهنگ رحیم رضاییزاده افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار و ۱۲۰ لیتر سوخت قاچاق را در مخازن جاسازی شده بود کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خفر با بیان اینکه در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی با هرگونه قاچاق سوخت و کالا که موجب تضییع حقوق بیتالمال و آسیب به اقتصاد کشور میشود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.