پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار شهرستان ملارد در تجمعی گسترده در نود و چهارمین شب شهادت رهبر انقلاب، با تأکید بر لزوم پیروی مطلق از مقام ولایت، «تبعیت از رهبری» را تنها راه دستیابی به عاقبتبهخیری و تعالی ملت ایران دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب نود و چهارم در شهرستان ملارد، شاهد حضور پرشور مردمی برای تجدید میثاق با مقام ولایت و اعلام حمایت از حضرت آیتالله مجتبی خامنهای بود.
شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی، با سر دادن شعارهای حماسی، بصیرت و تداوم مسیر هدایت را کلید ثبات کشور در برابر توطئههای استکباری دانستند. محور اصلی این تجمع، ارسال پیامی قاطع از سوی مردم ملارد بود مبنی بر اینکه پذیرش رهبری و پیروی از ایشان، تضمینکننده آیندهای روشن و عاقبتبهخیری برای تمامی اقشار جامعه ایران است.