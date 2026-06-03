مردم ولایتمدار شهرستان ملارد در تجمعی گسترده در نود و چهارمین شب شهادت رهبر انقلاب، با تأکید بر لزوم پیروی مطلق از مقام ولایت، «تبعیت از رهبری» را تنها راه دستیابی به عاقبت‌به‌خیری و تعالی ملت ایران دانستند.

تبعیت از ولایت، مسیر عاقبت‌به‌خیری ملت؛ کلام آخر مردم ملارد در شب نود و چهارم

تبعیت از ولایت، مسیر عاقبت‌به‌خیری ملت؛ کلام آخر مردم ملارد در شب نود و چهارم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب نود و چهارم در شهرستان ملارد، شاهد حضور پرشور مردمی برای تجدید میثاق با مقام ولایت و اعلام حمایت از حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای بود.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، با سر دادن شعار‌های حماسی، بصیرت و تداوم مسیر هدایت را کلید ثبات کشور در برابر توطئه‌های استکباری دانستند. محور اصلی این تجمع، ارسال پیامی قاطع از سوی مردم ملارد بود مبنی بر اینکه پذیرش رهبری و پیروی از ایشان، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن و عاقبت‌به‌خیری برای تمامی اقشار جامعه ایران است.