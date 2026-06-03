مردم حماسه ساز کهکیلویه و بویراحمد در نود و چهارمین شب تجمعات، بار دیگر با حضور در میادین و خیابان‌ها، وفاداری خود را به نظام اسلامی ثابت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، در این مراسم باشکوه شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و لبیک یا خامنه‌ای تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب و رهبری داشتند.

مردم در شهر‌ها و روستا‌های استان کهگیلویه و بویراحمد هر شب جمع می‌شوند و با هم صدایی، ضمن پشتیبانی از نیرو‌های مسلح کشورمان، حفظ اتحاد، استقلال و مبارزه با دشمن متجاوز را فریاد می‌زنند.