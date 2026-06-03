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شورای حل اختلاف و هیاتهای صلح تخصصی در مراکز ورزشی کرمان راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون حل اختلاف استان کرمان در دیدار با مسئولان کمیته حقوق ورزشی استان کرمان، از برنامه ریزی برای راه اندازی هیئتهای صلح و ایجاد شورای حل اختلاف تخصصی ورزشی با هدف پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی خبر داد و گفت: سالانه دهها پرونده حوادث ورزشی به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع میشود که بسیاری از این اختلافات با گفتوگو، اقناع سازی و میانجیگری در درون مجموعههای ورزشی قابل حل است و نیازی به ارجاع به دادسرا ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی افزود: طولانی شدن فرایند رسیدگی در دادگاهها میتواند باعث تحت الشعاع قرار گرفتن حیثیت مجموعههای ورزشی و تضییع انگیزه ورزشکاران شود به همین منظور، راهی برای ورود تخصصی به اختلافات پیش بینی شده است تا پیش از آنکه مسائل کوچک مانند آتش زیر خاکستر به بحران تبدیل شوند، با حضور افراد متخصص و ذی نفوذ مدیریت شوند.
این مقام قضایی ادامه داد:برای رسیدگی به پروندههای حساس و کلان، پیگیر دریافت مجوز شورای حل اختلاف تخصصی ورزشی هستیم و همچنین به دلیل زمان بر بودن فرایند قانونی تشکیل این شورا، هیئتهای صلح به صورت فوری راه اندازی میگردد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: با معرفی تعدادی از افراد صاحب نفوذ و معتمد هیئتهای ورزشی و پس از دریافت ابلاغ برای صلح یاران، میتوان با ورود به اختلافات و میانجیگری میان طرفین، شرایط جبران خسارتهای مالی و جانی را فراهم کرده و از صدور احکام سنگین و حبس جلوگیری گردد.