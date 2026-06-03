رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز، با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه گفت: پارک فاوا با تمرکز بر هوشمندسازی صنایع و استقرار شرکت‌های معتبر دانش‌بنیان، در مسیر تبدیل شدن به نخستین ناحیه نوآوری تخصصی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز، با حضور در برنامه «نگاه مردم» و در تشریح مسائل، ظرفیت‌ها و دغدغه‌های پارک‌های فناوری، اظهار کرد: استان البرز یکی از قطب‌های اصلی صنایع دارویی و غذایی کشور است و بر اساس سند آمایش استان، موضوع هوشمندسازی به عنوان یکی از محور‌های مهم توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، یا همان پارک فاوا، نیز بر همین محور متمرکز شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نقش مؤثری در هوشمندسازی صنایع استان و کشور ایفا کند.

مافی با اشاره به موقعیت و وسعت این مجموعه در این برنامه تلویزیونی گفت: پارک فاوا در منطقه گرمدره و در زمینی به وسعت بیش از ۲۰ هکتار مستقر است و با حمایت‌های استانداری البرز، طرح جامع این پارک به تصویب رسیده است. این مجموعه به عنوان نخستین ناحیه نوآوری کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در پی استقرار شرکت‌های معتبر و توانمند است تا بتواند در حل مسائل استان و کشور نقش‌آفرینی کند.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات البرز با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ درصد از اراضی این پارک تکمیل شده است، به مجری نگاه مردم گفت: هم‌اکنون میزبان ۵۰ شرکت هستیم که اغلب آنها در زمره شرکت‌های بزرگ‌مقیاس قرار می‌گیرند.در حال حاضر ۳ هزار نیروی متخصص فنی در حوزه فاوا در این مجموعه مشغول به کار هستند و پیش‌بینی می‌کنیم با تکمیل مراحل توسعه، ظرفیت اشتغال این پارک به ۵ تا ۷ هزار نیروی متخصص افزایش یابد؛ ظرفیتی که با هدف هوشمندسازی صنایع دنبال می‌شود.

مافی در برنامه نگاه مردم از شبکه البرز با تأکید بر اینکه پارک فاوا در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یک قطب ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات است، تصریح کرد: با اجرای کامل طرح جامع، اتفاقی مثبت و اثرگذار در سطح کشور رقم خواهد خورد و البرز می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی توسعه فناوری‌های نوین در صنعت تبدیل شود.

وی با اشاره به کارکرد زیست‌بومی پارک‌های فناوری در برنامه زنده سیمای البرز اظهار کرد: پارک‌های فناوری محیطی هستند که نخبگان در آن از مرحله تولید علم تا تجاری‌سازی حضور دارند و می‌توانند ایده‌های خود را به محصول و بازار تبدیل کنند.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات البرز همچنین گفت: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با برپایی میز خدمت در پارک‌های فناوری، بستر ارائه خدمات را فراهم کرده است. ما نیز در پارک فاوا شعب مورد نیاز را راه‌اندازی کرده‌ایم تا پارک استانی بتواند با سرپرستی و مشارکت در این فرآیند، زمینه تسریع برنامه‌ها را فراهم کند.

وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: ضروری است دستگاه‌های اقتصادی نیز با پارک‌های فناوری تعامل بیشتری داشته باشند و میز‌های خدمت‌رسانی خود را در داخل پارک‌ها مستقر کنند تا شرکت‌ها بتوانند خدمات مورد نیاز خود را سریع‌تر و متمرکزتر دریافت کنند.

مافی با اشاره به نقش صندوق‌های فناوری و پژوهشی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: این صندوق‌ها می‌توانند با ارائه ضمانت‌نامه به بانک‌های عامل، زمینه پرداخت تسهیلات را فراهم کنند، اما در این بخش هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم و عملکرد‌ها در برخی موارد ضعیف بوده است.

وی به مجری سیمای البرز خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌ها باید در این زمینه ورود جدی‌تری داشته باشند. از دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ نیز موضوع شکل‌گیری صندوق نوآوری در پارک‌های استانی مطرح بود و در این مسیر گام‌هایی برداشته شد.

رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز با تأکید بر ماهیت ملی پارک فاوا گفت: پارک فاوا یک پارک ملی است و هوشمندسازی صنایع از برنامه‌های جدی و محوری ما به شمار می‌رود. از همه شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت می‌کنم به این پارک مراجعه کنند و از مصوبات و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه بازار خود بهره ببرند. همچنین انتظار می‌رود برنامه‌های ویژه‌تری برای معرفی و تقویت گفتمان پارک فاوا در نظر گرفته شود.