خدمات دهی قطار شهری شیراز، فردا و همزمان با عید سعید غدیر خم ، رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ستاد مردمی غدیر در فارس اعلام کرد: به منظور گرامی داشت عید سعید غدیر خم و سی‌ و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، همه خطوط مترو شیراز ، فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد برای شهروندان رایگان است.

این اقدام با هدف تسهیل تردد شهروندان و افزایش مشارکت عمومی در برنامه‌ها و مراسم‌ ملی و مذهبی گرفته شده گرفته است.

ساعت فعالیت خط یک قطار شهری شیراز از هفت صبح امروز آغاز شده و تا ساعت ۲۱ به شهروندان شیرازی خدمات ارائه می‌کند.