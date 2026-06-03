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خدمات دهی قطار شهری شیراز، فردا و همزمان با عید سعید غدیر خم ، رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ستاد مردمی غدیر در فارس اعلام کرد: به منظور گرامی داشت عید سعید غدیر خم و سی و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، همه خطوط مترو شیراز ، فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد برای شهروندان رایگان است.
این اقدام با هدف تسهیل تردد شهروندان و افزایش مشارکت عمومی در برنامهها و مراسم ملی و مذهبی گرفته شده گرفته است.
ساعت فعالیت خط یک قطار شهری شیراز از هفت صبح امروز آغاز شده و تا ساعت ۲۱ به شهروندان شیرازی خدمات ارائه میکند.