به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان گفت: به دنبال تاکیدات رییس‌جمهور و پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران آغاز شده است.

او با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است افزود: از کشاورزانی که با تحویل به‌موقع محصول خود، در این امر سهیم بودند و با صبوری و شکیبایی در انتظار آغاز روند پرداخت‌ها ماندند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

استاندار خوزستان ادامه داد: فرآیند پرداخت‌ها عملیاتی شده و ۴۰ درصد از بهای گندم‌های دریافتی به حساب کشاورزان واریز شده است.

موالی زاده گفت: این روند تا تسویه کامل مطالبات ادامه خواهد داشت و ما نیز به‌طور مرتب پیگیر خواهیم بود تا تمام مبلغ مربوط به خرید تضمینی گندم به‌صورت کامل به کشاورزان پرداخت شود.

او افزود: از کشاورزانی که گندمی در اختیار دارند، تقاضا دارم محصول خود را به مراکز خرید گندم تحویل دهند و اطمینان داشته باشند که بهای آن به‌طور کامل و در ادامه همین روند پرداخت خواهد شد.