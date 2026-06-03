به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیروزکوه در شب نود و چهارم، شاهد تجمعی گسترده از مردم این منطقه بود که برای ادای احترام به مقام شهید رهبر و تجدید میثاق با مقام ولایت گرد هم آمدند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی، حضور خود را نمادی از اتحاد و همبستگی در مسیر ولایت و پاسخی قاطع به توطئه‌های استکباری دانستند. حاضران در این مراسم تأکید کردند که دوری از مرکز و شرایط سخت جغرافیایی، هرگز مانعی برای ابراز ارادت به مقام ولایت و تداوم مسیر مقاومت نخواهد بود.