پخش زنده
امروز: -
مردمان ولایتمدار شهرستان فیروزکوه در نود و چهارمین شب از شهادت رهبر انقلاب اسلامی با تجمعی حماسی بار دیگر پیمان وفاداری خود را با مقام ولایت تجدید کرده و حمایت همهجانبه خود را از حضرت آیتالله مجتبی خامنهای را اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیروزکوه در شب نود و چهارم، شاهد تجمعی گسترده از مردم این منطقه بود که برای ادای احترام به مقام شهید رهبر و تجدید میثاق با مقام ولایت گرد هم آمدند.
شرکتکنندگان در این اجتماع مردمی، حضور خود را نمادی از اتحاد و همبستگی در مسیر ولایت و پاسخی قاطع به توطئههای استکباری دانستند. حاضران در این مراسم تأکید کردند که دوری از مرکز و شرایط سخت جغرافیایی، هرگز مانعی برای ابراز ارادت به مقام ولایت و تداوم مسیر مقاومت نخواهد بود.