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رودخانه زاینده رود در مسیر شهرستان فلاورجان جاری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با افزایش خروجی سد زاینده رود از روز دوشنبه یازدهم خرداد هم اکنون آب به رودخانه زاینده رود در مسیر شهرستان فلاورجان رسیده است.
منصور شیشه فروش افزود: با توجه به خشکی بستر رودخانه طی ۱۱ ماه گذشته انتظار میرود امشب آب به اصفهان برسد.
وی گفت: برنامه توزیع آب در کانالها و شبکهها برای تامین نیاز باغها و کشاورزی و نیازهای زیست محیطی را شرکت میراب زاینده رود مطابق با توافقهای به عمل آمده در کارگروه سازگاری با کم آبی و مشارکت صنف کشاورزان در هر منطقه اجرا میشود.
وی گفت: انجام امور حفاظتی رودخانه ۶۰ تیم از شرکت میرآب و آب منطقهای به همراه گروههای گشت و نظارت در طول دوره آبرسانی در مسیر رودخانه و کانالها استقرار مییابند.
حجم سد مخزنی زاینده رود هم اکنون۶۲۵ میلیون متر مکعب است.