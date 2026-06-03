به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: تمامی محور‌های منتهی به مرقد مطهر امام راحل (ره) با به‌کارگیری حداکثر توان عملیاتی، نیروی انسانی و تجهیزات پلیس راه تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) هر ساله با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و علاقه‌مندان به آن امام عزیز در مرقد مطهر ایشان برگزار می‌شود.

وی گفت: با توجه به همزمانی این مراسم با تعطیلات پیش‌رو که از بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد آغاز می‌شود و تا پایان روز جمعه ۱۵ خرداد ادامه خواهد داشت، پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از زائران از شهر اصفهان و شهرستان‌های همجوار به صورت کاروانی و با استفاده از اتوبوس و خودرو‌های شخصی به سمت مرقد مطهر عزیمت کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تاکید کرد: در همین راستا پلیس راه استان با به‌کارگیری حداکثر توان عملیاتی، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، برای پوشش ترافیکی محور‌های منتهی به مرقد مطهر اقدام خواهد کرد تا علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، زمینه تسهیل عبور و مرور زائران و سایر کاربران جاده‌ای فراهم شود.

سرهنگ میرزایی افزود: ارتقای ایمنی عبور و مرور زائران، به‌ویژه کاروان‌های اعزامی به مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، در مراحل قبل، حین و پس از برگزاری مراسم در دستور کار پلیس راه استان قرار دارد و رانندگان و زائران نیز با رعایت مقررات و همکاری با مأموران پلیس می‌توانند نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک و تأمین امنیت سفر‌ها ایفا کنند.