به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر نی ریز گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط فردی از ارتفاعات روستای جعفرآباد (چشمه میبد) به هلال‌احمر، یک گروه از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو کمک دار به محل حادثه اعزام شدند.

مهدی عبادی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی منطقه و پیمایش چند ساعته مسیر، به مصدوم که مردی ۳۸ ساله بود دسترسی یافته و با اقدامات پیش بیمارستانی و آتل بندی، با کمک نیرو‌های محلی به دامنه کوه منتقل کردند.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.