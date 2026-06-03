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مرد ۳۸ ساله ای که بر اثر سقوط از ارتفاعات چشمه میبد نی ریز دچار حادثه شده بود پس از ساعتها تلاش نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر نی ریز گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط فردی از ارتفاعات روستای جعفرآباد (چشمه میبد) به هلالاحمر، یک گروه از نجاتگران هلالاحمر با خودرو کمک دار به محل حادثه اعزام شدند.
مهدی عبادی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی منطقه و پیمایش چند ساعته مسیر، به مصدوم که مردی ۳۸ ساله بود دسترسی یافته و با اقدامات پیش بیمارستانی و آتل بندی، با کمک نیروهای محلی به دامنه کوه منتقل کردند.
شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.