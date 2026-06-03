بشری صاحبی، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی شعری سروده است.

زنده‌ست نام و اعتقاد و باورت آقا ...

زنده‌ست نام و اعتقاد و باورت آقا ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بشری صاحبی، شاعر، در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای رضوان‌‌الله‌علیه شعری سروده است.

▪️هفت آسمان مشتاق چشمان ترت آقا

پرواز، عمری تشنۀ بال و پرت آقا

عشق وطن در تار و پود باورت آقا

آزادگی زانو زده در محضرت آقا

شد اعتبار خاک ایران پیکرت آقا

▪️در خطبه‌های خویش از صاحب‌زمان گفتی

هربار از نظم نوین این جهان گفتی

از مردم خوب و شریف و قهرمان گفتی

المرأة ریحانة خواندی، از زنان گفتی

رفتی به دیدار خدا با دخترت آقا

▪️پیمودن راه شهید بی‌کفن سخت است

یک عمر مانند شهیدان زیستن سخت است

آری! عبور از خویش در راه وطن سخت است

مانند تو آقا شدن، آقای من سخت است

تو ایستادی پای دین و کشورت آقا

▪️اندوه تو با روضۀ مادر گره خورده

با غربت و تنهایی حیدر گره خورده

با کربلا، با کشتۀ بی‌سر گرده خورده

با ماتم دستان آب‌آور گره خورده

آن مشت محکم بود حرف آخرت آقا

▪️دل‌های پاک اهل ایمان دوستدار تو

دنیا شده مبهوت عزم و اقتدار تو

تو از تبار نوری و نور از تبار تو

ای ماه! در راه توایم و در مدار تو

ما «ملت مبعوث ایران» لشکرت آقا

▪️راه تو راه رود بود و مقصدت دریا

رسم تو رسم عشق بود ای فاتح دل‌ها

نام تو ذکر بادهای آسمان‌پیما

ای بی‌کران، ای خوب، ای فرماندۀ فردا

زنده‌ست نام و اعتقاد و باورت آقا

▪️ما تا ابد از داغ پروازت عزاداریم

از صبح‌ روز رفتن تو زیر آواریم

طاقت نداریم از غم تو دست برداریم

دلتنگ لبخند توایم و دوستت داریم

ماییم و اشک و چفیه و انگشترت آقا!