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هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاهای کشور با شکست شناور سازی قشم مقابل سایپا تهران همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در این هفته از رقابتها عصر دیروز (١٢خرداد) تیم فوتبال شناور سازی قشم در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با نتیجهی ٢ بر ١ مقابل سایپا تهران مغلوب شد.
شاگردان فرشاد پیوس در تیم شناورسازی قشم با کسب ٢٤ امتیاز در رتبه ١٤ام جدول رده بندی قرار گرفتند.
دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس در مقابل پارس جنوبی جم به تساوى بدون گل دست یافتند.
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تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با کسب ٣٣ امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفت.