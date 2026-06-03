پرداخت چهار همت از تسهیلات سفر رئیسجمهور به لرستان
معاون استاندار لرستان گفت: ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش در سفر رئیس جمهور به استان مصوب شد که تاکنون چهار هزار میلیارد تومان از این رقم دریافت و به صاحبان صنایع پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون اقتصادی استانداری لرستان در کمیته تسهیلات سفر رئیسجمهور به لرستان با اشاره به اختصاص ۲۳ همت اعتبار برای تأمین سرمایه در گردش و ثابت واحدهای اقتصادی، بر ضرورت جذب این تسهیلات تأکید کرد.
وی گفت: تاکنون ۴.۱ همت تسهیلات از این محل، در اختیار واحدهای متقاضی قرار گرفته است.
معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: لازم است دستگاههای اجرایی متولی و بانکهای عامل برنامهریزی لازم برای جذب این اعتبارات را در سال جاری و سال آینده به عملآورند.
امیدی شاهآباد، تأکید کرد: جذب این میزان تسهیلات نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده، تثبیت و ایجاد اشتغال واحدهای اقتصادی و بهبود معیشت استان دارد.
وی گفت: بررسی مصوبات اقتصادی سفر ریاستجمهور به استان بهصورت مستمر با حضور دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، انجام میگیرد تا از این ظرفیت برای بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان، استفاده شود.