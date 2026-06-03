معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: رویکرد دستگاه‌های مسئول نباید صرفاً معطوف به جمع‌آوری یا پاکسازی ظاهری معابر باشد، بلکه حفاظت از سلامت، کرامت انسانی و آینده این کودکان باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی با اشاره به ابعاد اجتماعی و انسانی این موضوع افزود: حضور کودکان در چرخه کار خیابانی، تکدی‌گری یا بازماندگی از تحصیل، هشداری جدی درباره ضرورت تقویت و بازنگری در سازوکارهای حمایتی است. هر کودک بازمانده از مدرسه یا ناچار به کار در خیابان، نشانه‌ای از وجود خلأهایی در نظام حمایت اجتماعی است که باید با همکاری همه دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات جزیره‌ای تصریح کرد: بهزیستی، آموزش‌وپرورش، شهرداری، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان‌های مردم‌نهاد در قالب یک شبکه منسجم و هماهنگ فعالیت کنند تا فرآیند شناسایی، حمایت، توانمندسازی خانواده‌ها و بازگشت کودکان به محیط خانواده و چرخه آموزش به‌صورت هدفمند دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه از تدوین نقشه راه عملیاتی برای ساماندهی کودکان خیابانی خبر داد و اظهار کرد: در گام نخست، شناسایی و غربالگری دقیق کودکان در دستور کار قرار دارد و ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز شامل مشخصات فردی، وضعیت خانوادگی و شرایط اجتماعی آنان با همکاری دستگاه‌های ذیربط انجام خواهد شد. همچنین تفکیک کودکان بومی و غیربومی، شناسایی افراد بازمانده از تحصیل و پیگیری بازگشت آنان به مدرسه از محورهای اصلی این برنامه است.

سلیمانی با تشریح وظایف دستگاه‌های اجرایی گفت: سازمان بهزیستی مسئولیت مداخله تخصصی، ساماندهی و ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی را بر عهده خواهد داشت و آموزش‌وپرورش نیز مکلف است زمینه بازگشت کودکان به تحصیل و جلوگیری از ترک تحصیل مجدد آنان را فراهم کند. شهرداری‌ها نیز در شناسایی نقاط تجمع و هدایت کودکان به مراکز حمایتی همکاری خواهند داشت.

وی افزود: نیروی انتظامی تمرکز خود را بر شناسایی و برخورد با شبکه‌ها و افرادی قرار دهد که از کودکان برای تکدی‌گری یا کار اجباری سوءاستفاده می‌کنند و دستگاه قضایی نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، حمایت حقوقی از کودکان و پیگیری پرونده‌های مرتبط با بهره‌کشی از آنان را دنبال کند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی مسئول ارزیابی وضعیت سلامت جسمی و روانی این کودکان خواهد بود و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در حوزه مددکاری اجتماعی، جلب مشارکت‌های مردمی و ارائه خدمات حمایتی نقش‌آفرینی خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه مقابله با باندهای سازمان‌یافته بهره‌کشی از کودکان را از اولویت‌های اصلی این برنامه دانست و خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با عوامل سوءاستفاده از کودکان، در کنار حمایت‌های حقوقی، اجتماعی و آموزشی از این قشر آسیب‌پذیر، به‌صورت جدی دنبال خواهد شد.

سلیمانی همچنین بر پیش‌بینی بسته‌های حمایتی ویژه برای خانواده‌های در معرض آسیب تاکید کرد و گفت: ارائه کمک‌های معیشتی هدفمند و مشروط به عدم حضور کودک در خیابان و استمرار تحصیل وی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از بازتولید این چرخه داشته باشد.

وی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف و تقویت مراکز نگهداری روزانه و شبانه، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد و گسترش خدمات آموزشی، بهداشتی و توانمندسازی اجتماعی از جمله اقداماتی است که برای صیانت از حقوق کودکان و تأمین آینده آنان بایستی با جدیت دنبال شود.