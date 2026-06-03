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۱۲ دستگاه کولر با مشارکت خیران به بانوان سرپرست خانوار خراسان جنوبی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون سلامت اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی، از اهدای ۱۲ دستگاه کولر ۳۰۰۰ به ۱۲ نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت در سطح استان خبر داد.
بهناز زال با بیان اینکه این اقدام حمایتی همزمان با آیین توزیع جهیزیه و در راستای ارتقای سطح رفاهی خانوادههای تحت پوشش انجام شد، گفت: ارزش این اقلام سرمایشی ۹۶۰ میلیون ریال است.
وی افزود: تأمین منابع اعتباری این وسایل سرمایشی از سوی معاونت مشارکتهای مردمی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی اداره کل بهزیستی استان و از محل کمکهای خیران و نیکوکاران انجام شده است.