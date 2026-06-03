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استاندار کرمانشاه بر ضرورت آمادگی کامل مراکز خرید گندم تأکید کرد و گفت: مراکز خرید باید در نزدیکترین نقاط به کشاورزان فعال باشند و در صورت نیاز بهصورت شبانهروزی خدمات ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی روز سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان استان بر ضرورت تشدید نظارتها تاکید کرد و با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد نانواییها اظهار کرد: ساعت آغاز فعالیت و پخت نانواییها باید بهطور دقیق رعایت شود و بهویژه در ساعات اولیه صبح، نظارتها با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین لازم است ساعت فعالیت هر نانوایی بهصورت شفاف در محل نصب شده و بر اساس آن عمل شود. استاندار کرمانشاه رعایت وزن چانههای نان را از دیگر اولویتهای نظارتی عنوان کرد و افزود: کمفروشی و کاهش وزن چانهها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و دستگاههای مسئول باید با حساسیت و دقت این موضوع را پیگیری کنند.
دکتر حبیبی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نان گفت: کیفیت نان باید در بهترین سطح ممکن باشد و فرآیند تهیه خمیر و پخت نان مطابق اصول فنی انجام شود تا مردم نان باکیفیت دریافت کنند. در همین راستا، آموزشهای مستمر از سوی سازمان فنی و حرفهای و اتحادیه نانوایان باید بهصورت منظم و هدفمند ادامه یابد.
وی همچنین بر برخورد با دریافت هزینههای اضافی از مردم تأکید کرد و گفت: عرضه نایلون، کنجد و سایر مواد افزودنی نباید به ابزاری برای افزایش قیمت نان تبدیل شود. علاوه بر مسائل اقتصادی، استفاده غیراصولی از برخی افزودنیها از نظر بهداشتی نیز دارای اشکال است و باید با آن برخورد شود.
استاندار کرمانشاه از فرمانداران خواست بر اجرای دقیق این دستورالعملها نظارت داشته باشند و جلسات مرتبط با حوزه نان و تنظیم بازار را بهصورت منظم برگزار کنند.
مدیر ارشد استان در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی محصول گندم اظهار داشت: گندم یک محصول استراتژیک است و باید در تمامی مراحل از کشت و تولید تا برداشت و خرید تضمینی مورد توجه ویژه قرار گیرد. دکتر حبیبی با بیان اینکه استان کرمانشاه از استانهای پیشرو کشور در تولید گندم است، افزود: استان سالانه چندین برابر نیاز خود گندم تولید میکند و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
با توجه به بارندگیهای مناسب و رحمت الهی در سال جاری، پیشبینی میشود برداشت گندم از مزارع استان به حدود یک میلیون تن برسد. وی بر ضرورت آمادگی کامل مراکز خرید گندم تأکید کرد و گفت: مراکز خرید باید در نزدیکترین نقاط به کشاورزان فعال باشند و در صورت نیاز بهصورت شبانهروزی خدمات ارائه دهند تا کشاورزان بتوانند بدون مشکل محصول خود را تحویل دهند. استاندار کرمانشاه همچنین خواستار تأمین تجهیزات، امکانات و ناوگان مورد نیاز برای خرید و انتقال گندم شد و تصریح کرد: همه دستگاههای مرتبط باید با هماهنگی کامل شرایط لازم را برای خرید حداکثری گندم تولیدی کشاورزان استان فراهم کنند.
دکتر حبیبی تأکید کرد: اولویت اصلی مدیریت استان، حفظ حقوق مردم، ارتقای کیفیت خدمات، جلوگیری از کمفروشی و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان است و در این زمینه هیچگونه اغماض و مماشاتی پذیرفته نخواهد بود و برخوردها باید بازدارنده باشد.
استاندار کرمانشاه بر ضرورت پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران تأکید کرد و گفت: پرداخت بهموقع بهای گندم کشاورزان باید بهطور جدی پیگیری شود و این موضوع را از طریق دولت و سازمان برنامه و بودجه دنبال خواهیم کرد؛ خوشبختانه سال گذشته دولت در عمل به تعهدات خود عملکرد مطلوبی داشت و امیدواریم امسال نیز مطالبات کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود تا زمینه سوءاستفاده دلالان و خروج غیرقانونی گندم از استان فراهم نشود.