رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی ایلام گفت: در بازرسی از ۱۳ واحد نانوایی، ۵ واحد به دلیل کم‌فروشی و عرضه آرد قاچاق شناسایی و پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علیرضا ابراهیمی» رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی ایلام از شناسایی ۵ نانوایی متخلف در بخش آرد و نان خبر داد.

به گفته وی، در راستای سیاست‌های جدید سازمان تعزیرات حکومتی برای ارتقای کمی و کیفی بخش نان، گشت مشترکی با حضور بازرس فرمانداری، جهاد کشاورزی و اتحادیه صنف نان برگزار شد.

این مسئول عنوان کرد: در این گشت مشترک ۱۳ واحد صنفی نانوایی مورد رصد و پایش قرار گرفت که ۵ واحد به دلیل تخلفاتی همچون کم‌فروشی و عرضه آرد قاچاق شناسایی شدند.

پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

ابراهیمی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی یا عرضه کالا‌های فاقد شرایط قانونی، موارد را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و تلفن ۱۲۴ سازمان صمت گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.