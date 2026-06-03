به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان، در ادامه اجرای طرح پایش مصارف نامتعارف مشترکان، این شرکت در قالب برنامه زرمایش ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید موفق شد در بازدید‌های شبانه از ۵۰۹ واحد تجاری اصفهان، ۲۹۵ مورد مصرف غیرضروری برق را شناسایی و برای ۲۱۴ مشترک پرمصرف نیز تذکر صادر کند.

در چارچوب طرح صنعت برق همیشه بیدار و با هدف مدیریت مصرف و مقابله با مصارف نامتعارف، عملیات پایش شبانه مشترکان تجاری در خرداد ماه با حضور ۵۵ اکیپ بازدیدکننده در سطح شهرستان اجرا شد.

براساس این گزارش، در جریان این طرح، از ۵۰۹ واحد تجاری بازدید شد که از این تعداد، ۲۹۵ واحد دارای مصارف غیرضروری برق شناسایی شدند. همچنین برای ۲۱۴ مشترک پرمصرف نیز تذکر‌های لازم صادر شد.

در این بازدیدها، تعدادی از لامپ‌های مدادی غیرمتعارف شناسایی و از مدار خارج شد و اقدامات میدانی متعددی برای کاهش بار مصرفی شبکه در دستور کار قرار گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به ارائه راهکار‌های کاهش مصارف غیرضروری، جمع‌آوری لامپ‌های پرمصرف، حذف ریسه لامپ‌های مقابل مغازه‌ها، حذف روشنایی‌های تزئینی و نیز تذکر درباره روشنایی بیش از حد سردر مغازه‌ها اشاره کرد.

همچنین در جریان این پایش‌ها، بر استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف LED و کاهش روشنایی‌های اضافی تأکید شد تا ضمن صرفه‌جویی در مصرف برق، پایداری شبکه توزیع نیز حفظ شود.

این‌گونه بازدید‌ها با هدف فرهنگ‌سازی، مدیریت مصرف و پیشگیری از فشار مضاعف بر شبکه برق به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.